Meret: "Crediamo nella qualificazione, ma servirà una gara come quella con la Juve! Sulla costruzione del gioco dal basso..."

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La difesa contro la Juventus diversa da quella contro l'Atalanta? Non cambia molto, dobbiamo fare le stesse cose in fase di costruzione ed in quella difensiva. Gli uomini non cambiano niente, servirà attenzione e concentrazione come contro la Juventus. Prendere gol complicherebbe le cose, sarà fondamentale la fase difensiva"

Meret: "Come va nello spogliatoio? Bene, il periodo non è dei migliori ma siamo tutti a lavorare perchè crediamo nella qualificazione. Passare il turno ci potrà dare una spinta per le prossime partite"

Meret: "Continuità di impiego e difficoltà in fase difensiva? Contro la Juventus siamo stati ottimi, col Granada potevamo fare attenzione alle loro ripartenze, con l'Atalanta qualcosa non è andato al meglio. Nonostante gli uomini cambiati, le cose da fare sono le stesse e proviamo a farle a meglio. Con determinazione e sacrificio da parte di tutti ne trarremmo vantaggio, e potremmo giocare al meglio"

Meret: "Costruzione dal basso e pressing alto degli attaccanti crea disagio? Se la pressione è più alta bisogna fare più attenzione, ma la facciamo per saltare il loro pressing e costruire meglio in fase offensiva: c'è da prestare attenzione, lavoriamo tanto in settimana e non c'è nessun problema"