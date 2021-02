Granada, Martinez in conferenza: "Abbiamo programmato la gara sul contropiede, abbiamo reso felici i tifosi e questo volevamo. Risultato che ci dà coraggio per il ritorno"

Diego Martinez, allenatore del Granada, parlerà a breve in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Napoli:

"Congratulazioni alla squadra che ha fatto una partita completa, nel primo tempo abbiamo fatto molto possesso palla e ci hanno dato spazio. Abbiamo sfiorato il terzo goal anche, ma è stata una gara molto difficile per noi e quindi vanno fatti i complimenti alla mia squadra non solo per il risultato".

Siete consapevoli di aver regalato una grande gioia ai vostri tifosi?

"Per noi è importante aver reso felici i nostri tifosi, siamo felici perchè era una gara difficile che ci trasmette fiducia per la gara di ritorno".

Ti aspettavi questo tipo di partita?

"La squadra ha fatto una grande gara, nella prima parte abbiamo sfruttato gli spazi. Per noi è stato difficile giocare una gara a tutto tondo, abbiamo dovuto fare uno sforzo triplice. Devo fare i complimenti alla squadra per come ha giocato la gara".

Sul piano partita

"Abbiamo organizzato il nostro attacco sul contropiede, abbiamo letto quello che serviva per vincere la gara. Nel finale eravamo ancora in attacco a cercare un altro gol, la squadra merita il voto migliore".