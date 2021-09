Leicester-Napoli, Koulibaly non è squalificato in Europa League: il regolamento UEFA lo ha liberato dopo il giallo da diffidato col Granada

di Claudio Russo (@claudioruss)

Europa League - Leicester-Napoli, debutto della fase a gironi dell’Europa League 2021-22, quella con il nuovo formato da 32 squadre, si porta dietro un dubbio: il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è squalificato per la prima partita oppure no? Lo scorso anno, per i sedicesimi di finale, il centrale difensivo azzurro entrò in campo diffidato nel ritorno contro il Granada, e contro gli spagnoli rimediò nel finale un’ammonizione. Eppure, niente squalifica per Koulibaly, che rientra tra i disponibili in vista della trasferta in Inghilterra. Per quale motivo?

Se Kalidou Koulibaly è disponibile in vista di Leicester-Napoli, il motivo è da ricercarsi nel regolamento dell’Europa League, quello del ciclo 2018-2021 appena terminato (è entrato in vigore da quest’anno quello del triennio 2021-2024). Capitolo 9, articolo 49 relativo ai cartellini gialli e ai cartellini rossi. Cosa dice il regolamento?

UEFA, il regolamento 2018-21

Paragrafo 49.01 : “Da regolamento, un giocatore o un dirigente della squadra espulso dal campo di gioco e/o dalle sue immediate vicinanze, inclusa l'area tecnica, viene automaticamente sospeso per la partita successiva di una competizione UEFA per club (es. UEFA Champions League, UEFA Europa League o Supercoppa UEFA). In caso di infrazioni gravi, l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA ha il diritto di aumentare questa sanzione, anche estendendola ad altre competizioni”



: Paragrafo 49.02: “In caso di ripetute ammonizioni:

A. prima della fase a gironi, giocatori e dirigenti della squadra sono sospesi per la gara successiva della competizione dopo tre ammonizioni, nonché dopo la quinta e la settima ammonizione;

B. dalla prima partita della fase a gironi, giocatori e dirigenti della squadra sono sospesi per la gara successiva della competizione dopo tre ammonizioni, nonché a seguito di ogni successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.)”

Paragrafo 49.03 : “I cartellini gialli singoli e le squalifiche pendenti vengono sempre portati alla fase successiva della competizione o alla UEFA Champions League della stagione in corso”



: Paragrafo 49.04 : “Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli e le squalifiche per cartellini gialli decadono al termine dei play-off. Non vengono trasferiti alla fase a gironi. Inoltre, tutti i cartellini gialli decadono al termine dei quarti di finale. Non vengono riportati alle semifinali”



: Paragrafo 49.05: “Le ammonizioni e le squalifiche per cartellino giallo pendenti dalla competizione o dalla UEFA Champions League decadono alla fine della stagione”

In base a questo ultimo paragrafo, il 49.05, del precedente regolamento UEFA sotto cui rientrava il doppio match tra Napoli e Granada, la squalifica per doppia ammonizione di Kalidou Koulibaly è da ritenersi non comminata: da qui la disponibilità per il match contro il Leicester.

UEFA, il regolamento 2021-24

Di seguito, invece, il regolamento del triennio 2021-24 all'interno del quale permangono sostanzialmente le stesse regole valide dall'edizione 2018-19 alla 2020-2021, e all'interno delle quali vengono evidenziate le minime aggiunte.

Paragrafo 52.01 : Di norma, un giocatore o un dirigente della squadra espulso dal campo di gioco e/o dalle sue immediate vicinanze, inclusa l'area tecnica, viene automaticamente sospeso per la partita successiva di una competizione UEFA per club (es. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League o Supercoppa UEFA). In caso di infrazioni gravi, l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA ha il diritto di aumentare questa sanzione, anche estendendola ad altre competizioni”



: Paragrafo 52.02: “In caso di ripetute ammonizioni:

1. prima della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti della squadra sono sospesi per la gara successiva della competizione dopo tre ammonizioni, che non hanno dato luogo a un cartellino rosso, nonché a seguito di qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc. );

2. dalla prima partita della fase a gironi, giocatori e dirigenti della squadra sono sospesi per la gara successiva della competizione dopo tre ammonizioni, che non hanno dato luogo ad un cartellino rosso, nonché a seguito di ogni successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nono, ecc.)”