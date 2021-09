Legia Varsavia, Michniewicz svela: "Abbiamo scambiato informazioni col Napoli per battere Leicester e Spartak"

Napoli Europa League. Giovedì sera per il Girone C di UEFA Europa League non si gioca soltanto Napoli-Spartak Mosca, ma anche la sfida tra le altre due squadre del girone, il Leicester e il Legia Varsavia. Se la squadra polacca riuscisse a fermare il Leicester, farebbe certamente un favore al Napoli in ottica classifica. E pare che proprio per questa ragione lo staff tecnico del Legia Varsavia si è messo in contatto con lo staff di Luciano Spalletti per scambiarsi informazioni in vista delle partite di domani sera.

Lo ha rivelato oggi in conferenza stampa Creslaw Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia: "Fino ad ora ho guardato tutte le partite del Leicester. Per l'occasione abbiamo anche scambiato informazioni con il Napoli, così come noi gli abbiamo fornito i dati della partita contro lo Spartak Mosca".

Il Legia Varsavia ha battuto lo Spartak in Russia, a tal proposito l'allenatore polacco dichiara: "È stato molto importante per noi. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo vinto e siamo molto ottimisti per il proseguo della competizione".

In chiusura: "I giocatori non vedono lora che arrivi questa partita. Vorrei vincere 1-0. Dobbiamo essere pronti anche nel caso in cui il Leicester cambi il suo stile di gioco. In una partita del genere devi essere abile a difenderti ma anche a tenere la palla e dare continuità alla fase offensiva".