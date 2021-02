Granada-Napoli, tanti infortunati anche tra gli spagnoli! In quattro salteranno anche il ritorno al Maradona

Ultime notizie Napoli - All’indomani del ko contro la capolista Atletico Madrid, quel che resta del Granada si è gettato anima e corpo nella settimana della sfida col Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

"Il tecnico Martinez sperava di poter arrivare all'appuntamento in condizioni differenti. Interminabile, invece, la lista degli indisponibili: sicura indisponibilità del bomber colombiano Luis Suarez e di quella più che probabile dell’eterno Soldado. Escluso Suarez per il ritorno, che rimarrà una chimera anche per Milla e Quini, oltre che per Neyder Lozano, che ha una lesione alla tibia. Con minime speranze prosegue la lotta contro il tempo per recuperare almeno qualcuno tra Soldado (ischiotibiale), Angel Montoro (infiammazione al ginocchio) e German (adduttore)"