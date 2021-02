Granada-Napoli, le ultime: otto infortunati per Gattuso, per il CorSport prospettive azzerate di recuperarne qualcuno

Ultime notizie Napoli - Verso Granada, col bicchiere mezzo pieno: il Napoli può guardare ai sedicesimi di Europa League con piglio (leggasi anche autostima) del tutto diverso. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il “mezzo vuoto” è riferibile a quello spazio desolatamente in bianco lasciato dai tanti infortuni che continuano a tartassare e penalizzare gli azzurri. Ai sei già relegati in infermeria, si sono aggiunti Ospina e Lozano. E farebbero otto, con la prospettiva quasi del tutto azzerata di recuperarne qualcuno per un’andata che potrebbe già significare tanto in ottica europea.

Ecco la lista: