Fiorentina-Braga, Sirigu debutta con la maglia viola in Europa League: le formazioni

Notizie Calcio - Debutto per Salvatore Sirigu con la maglia della Fiorentina. Dopo il trasferimento in Toscana dello scorso gennaio, l'ex portiere del Napoli esordirà stasera con la maglia viola in Europa League.

Fiorentina (4-3-3): Sirigu; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Allenatore: Italiano.

Braga (4-3-3): Tiago Sà; Mendes, Niakatè, Paulo Oliveira, Cristian Borja; André Castro, Pizzi, Rodrigo Gomez; Alvaro Djalò, Banza; André Horta.

Allenatore: Artur Jorge.