Europa League - Pokerissimo dell'Inter allo Shakhtar, nerazzurri in finale contro il Siviglia

Prestazione perfetta dell'Inter contro lo Shakhtar in semifinale di Europa League. I nerazzurri hanno letteralmente annichilito gli avversari vincendo ben 5-0.

Partita dominata per gli uomini di Conte che sono passati in vantaggio nel primo tempo con Lautaro Martinez. Ma è nella ripresa che l'Inter chiude definitivamente i conti prima andando a segno con D'Amrosio che mette la palla in rete con una bella incornata, poi ancora Lautaro mette a segno la sua doppietta. La partita sembra finita quando si sveglia il solito Lukaku che non solo entra in tabellino, ma lo fa ben due volte in 10 minuti. Shakhtar letteralmente non pervenuto e Handanovic pressocchè spettatore non pagante.

Nerazzurri in finale di Europa League e dopo 10 tornano a giocare una finale europea dopo il triplete messo a segno nel 2010.