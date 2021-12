Europa League, la UEFA: Barcellona-Napoli è il derby di Maradona!

Napoli Calcio - Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League propongono grandi sfide, come il "derby di Maradona" tra Barcellona e Napoli e non solo. Enterprise Rent-A-Car presenta la guida di UEFA.com alle partite più interessanti di questo turno.

Giovedì 17 febbraio

18:45 CET

Barcelona (ESP) - Napoli (ITA)

Zenit (RUS) - Real Betis (ESP)

Dortmund (GER) - Rangers (SCO)

Sheriff (MDA) - Braga (POR)

21:00 CET

Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Porto (POR) - Lazio (ITA)