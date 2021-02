Europa League, domani alle 13.30 Gattuso in conferenza per presentare Napoli-Granada. Alle 18.15 parlano gli spagnoli

Europa League - Domani ore 13.30 l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La conferenza stampa dell’allenatore del GranadaMartinez e di un calciatore del club spagnolo si terrà alle ore 18.15.

Come raccontato già ieri, il silenzio stampa non può essere mantenuto nelle competizioni UEFA pena il pagamento di una multa. L’articolo 69 del regolamento UEFA stabilisce che ogni club è tenuto ad una conferenza stampa il giorno prima della partita, con la presenza dell’allenatore e di almeno un calciatore. Non solo conferenza stampa aperta ai media accreditati, ma anche una intervista flash con il detentore dei diritti audiovisivi della competizione in ambito nazionale - in questo caso SkySport. Anche nel giorno della partita dovrà essere reso disponibile un calciatore, oppure l’allenatore o il suo vice, oppure un dirigente del Napoli per una intervista flash nel pre-partita. E nel post-partita altra conferenza stampa, sempre da regolamento UEFA.