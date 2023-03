Europa e Conference League, Juventus e Fiorentina approdano ai quarti: i risultati

Notizie calcio - Prosegue il buon momento delle squadre italiane in Europa. Con tre squadre ai quarti di finale di Champions League (Napoli, Milan e Inter) ed in attesa di Roma e Lazio in campo questa sera, altre due squadre del "Bel Paese" hanno raggiunto il turno successivo nelle respettive manifestazioni.

Europa e Conference League, Juventus e Fiorentina ai quarti

La Juventus ha superato il Friburgo anche nella gara di ritorno (dopo l'1-0 di Torino): in Germania la formazione di Allegri ha vinto per 2-0 grazie al rigore di Vlahovic ed il gol di Chiesa nel recupero, staccando il pass per i quarti di finale di Europa League.

Passa il turno anche la Fiorentina di Italiano, che approda ai quarti di Conference League: dopo l'1-0 del Franchi, i viola hanno battuto il Sivasspor anche fuori casa con il risultato di 4-1 (in rete Cabral, Milenkovic, Castrovilli e un'autorete di Goutas dopo il momentaneo vantaggio turco). In serata la Roma cercherà di difendere il 2-0 dell'andata contro la Real Sociedad, mentre la Lazio dovrà rimontare il 2-1 dell'Olimpico contro l'Az Alkmaar.