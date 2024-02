Dove vedere i sorteggi di Europa League e Conference League in programma oggi

Doppio appuntamento quest'oggi con l'urna di Nyon: dopo le ultima partite di ieri per la prima fase, andranno in scena i sorteggi sia di Europa League che di Conferecente League. Appuntamento alle 12.00 per i primi dove ci saranno anche Atalanta, Milan e Roma; alle 13.00 per i secondi dove la Fiorentina attende di conoscere la propria avversaria.

Dove vedere i sorteggi di Europa League e Conference League

Dove sarà possibile vedere in diretta le combinazioni? Sono diverse le emittenti o piattaforme che mostreranno live l'evento. Sarà possibile sintonizzarsi su SkySport24 per assistere all’evento o su DAZN. In alternativa, gratuitamente, è possibile guardare sul canale YouTube dell’UEFA che come ogni anno anche trasmetterà le immagini dalla Svizzera.