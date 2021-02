Dal volo di Rui Silva al faccia a faccia Koulibaly-Foulquier: le emozioni di Napoli-Granada 2-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli batte il Granada 2-1 nella gara di ritorno dei sedicesimi Europa League, ma non basta. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic (1' st Ghoulam), Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas (15' st Mertens); Zielinski; Politano, Insigne. A disposizione: Cioffi, Contini, Costanzo, D'Agostino, Idasiak, Labriola, Lobotka, Rui, Zedadka. Allenatore: Gattuso.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva (1' st Perez); Montoro (38' st Vallejo), Eteki; Machis, Gonalons (47' st Diaz), Kenedy; Molina (39' st Soldado). A disposizione: Aranda, Escandell, Fabrega, Herrera, Puertas, Ruiz, Torrent. Allenatore: Martinez.

ARBITRO: Siebert (Germania).

MARCATORI: 3' Zielinski (N), 25' pt Montoro (G), 14' st Fabian Ruiz (N)

NOTE: Ammoniti Politano, Maksimovic, Koulibaly (N); Kenedy, Montoro, Duarte, Herrera, Foulquier (G).

RECUPERO: 5' st, 7' st.