‘Come abbiamo fatto a non segnare all’Arsenal?’, i tifosi napoletani scatenati sui social dopo la goleada di Sarri col Chelsea all'Arsenal in Europa League. Dopo la debacle dei Gunners i tanti tifosi azzurri si chiedono come sia possibile che il Napoli non sia riuscito a segnare un goal contro di loro nel doppio impegno europeo.