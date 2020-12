RILEGGI LA DIRETTA - AZ Alkmaar-Napoli 1-1 (5' Mertens, 52' Martins Indi): Ospina para un rigore, un tempo per squadra

DIRETTA AZ-Napoli

93' - L'arbitro fischia la fine del match.

92' - Contatti in area, ora si batte la punizione: scodellata al centro, respinta da Petagna.

91' - Cartellino giallo per Demme per fallo su Wijndal. Punizione da calciare in mezzo all'area.

90' - Mario Rui regala calcio d'angolo: cross di Stengs, colpo di testa di Petagna. Tre minuti di recupero.

87' - Wijndal batte il corner ma non riesce a trovare un compagno. Il pallone viene allontanato.

85' - Altra buona occasione non concretizzata da Petagna! Entra in area, si defila, il portire esce e calcia: il diagonale sfila di un soffio non trovando l'angolino basso.

82' - Uscita perfetta di Bizot sui piedi di Lozano lanciato a rete: intervento avvenuto poco fuori dall'area e sul pallone. Sul filtrante preciso di Demme, il messicano stava entrando in porta col pallone.

80' - E' arrivato il momento del cambio. Jesper Karlsson dentro per Zakaria Aboukhlal.

77' - Risponde l'Az: conclusione di Sugawara, blocca Ospina.

76' - Cosa ha sbagliato Petagna! Cross preciso di Mario Rui, Petagna tutto solo di testa non inquadra la porta e di molto! Era una ghiotta occasione!

73' - Di Nuovo in vantaggio a sorpresa il Rijeka sul campo del Sociedad. Intanto Napoli e Az hanno umanamente comprensibilmente abbassato il ritmo.

71' - Calcia da troppo lontano Insigne: non imensierisce Bizot.

69' - Primo cambio per l'Az: l'arbitro interrompe il gioco per permettere l'ingresso in campo di Myron Boadu al posto di Gudmundsson.

67' - Consumati tutti i cambi per il Napoli. Intanto ha pareggiato il Real Sociedad.

65' - Dentro Demme, fuori Mertens. Fuori Ghoulam, dentro Mario Rui.

64' - Gli olandesi giocano sulle ali dell'entusiasmo, gara intensa. Koopmeiners in mezzo al campo continua a distrubuire palloni.

62' - Scelta coraggiosa di Gattuso ma forse ha lasciato il centrocampo un po' sguarnito. E' momento difficile per il Napoli con l'Az che continua ad attaccare.

60' - Doppio cambio per Gattuso: dentro Lozano e Petagna, per Zielinski e Politano.

59' - PARATO!!! Ospina si lancia sulla sua sinistra e para il rigore di Koopmeiners, a mezza altezza. Gran colpo di reni!

58' - Calcio di Rigore per l'Az! Wijndal è stato atterato da Bakayoko: per l'arbitro è rigore. Netto, non c'è che dire!

56' - Mossa di Gattuso: fuori Fabian, dentro Elmas.

54' - Subito un'altra occasione: palal filtrante per Aboukhlal che calcia in area ma blocca a terra Ospina. Napoli che adesso non deve disunirsi.

52' - GOOOOOOLLL! Rete di Martins Indi! Koopmeiners calcia al volo dopo il corner, nella mischia il difensore mette alle spalle di Ospina.

51' - Koopmeiners illumina il gioco degli olandesi e pare a sinistra, Aboukhlal crossa al centro: arriva Stengs e calcia alto! Che occasione!

50' - Contropiede di Insigne, palla sull'esterno per Ghoulam ma il cross è troppo sul portiere: sprecata una buona occasione.

48' - Aboukhlal aggredisce Di Lorenzo, l'arbitro chiama il fallo. Il Napoli però ha rischiato con questo disimpegno in uscita dalla propria area.

47' - Lancio preciso di Koopmeiners per Aboukhlal ma Koulibaly chiude senza fare i complimenti, palla in angolo.

46' - Nessun cambio per entrambi gli allenatori.

45' - Batte il Napoli, è iniziato il secondo tempo.

46' - Termina il minuto di recupero, squadre negli spogliatoi.

45' - Colpo di testa di Mertens da corner e stavolta è Bizot a fare il miracolo!

44' - Corner battutto da Stengs, colpo di testa di Hatzidiakos e brivido per Ospina! Palla alta.

43' - Partita che vive comunque di una certa tensione con capovolgimenti difronti ma con poche occasioni vere

41' - Ammonito Martins Indi: fallacio su Politano.

40' - Intanto il Rijeka è passato in vantaggio in casa del Real Sociedad.

37' - Buon momento per l'Az che esercita pressione al limite dell'area di rigore del Napoli: alcuni errori in disimpegnpo per il Napoli.

35' - Teun Koopmeiners (Alkmaar) non riesce a far filtrare il pallone e l'azione si interrompe ma guadagna un calcio d'angolo.

33' - Intervento falloso di Koulibaly: l'arbitro fischia fallo.. Alkmaar guadagna un calcio piazzato.

31' - Solito pressing dei padroni di casa ma Napoli in pieno controllo del match e parte in copntropiede: Ghoulam trova una prateria a sinistra ma crossa tra le braccia del portiere.

28' - Bakayoko detta i tempi a centrocampo: recupera palloni e smorza sul nascere le azione degli olandesi. Non resta che fargli fallo come in questa occasione: steso da De Wit.

25' - Corner del Napoli, lo batte Ghoulam, colpo di testa di Di Lorenzo, la deviazione sfiora il palo lontano!

22' - Bakayoko non riesce a far partire l'azione perchè sempre marcato, spesso si abbassa Fabian Ruiz per impostare le trame di gioco.

20' - Miracolo di Ospina! Cross basso al centro dell'area e conclusione angolata di Aboukhlal. Il portiere si distende e salva il risultato!

18' - Zielinski prova a servie Politano ma è incontro tempo e riparte l'Az.

15' - Sugli sviluppi di una azione, Zielinski offre a Fabian: lob per Mertens in area, tira al volo ma la palla è alta!

14' - Schema da punizione: Insigne socdella in area ma Mertens non ci arriva, tocco fuori misura.

13' - Napoli in possesso palla ed Az meno aggressivo: lungo giropalla.

10' - Squadre che prediligono far partire l'azione da dietro ma l'Az ha subito il colpo: infatti ha abbassati il ritmo.

9' - Hatzidiakos giostra il pallone per far ripartire i suoi ma il Napoli si mostra ben compatto e chiude ogni spazio.

6' - Al primo affondo il Napoli si è portato in vantaggio. Azzurri che hanno annichilito l'inizio sprint degli avversari.

5' - GOOOOOOOLLLL!!! GOL di Mertens! Fabian allarga sulla destra, cross basso di Di Lorenzo e zampata del belga!

4' - Perde malamente la palla Insigne e riaprte in contropiede l'AZ: Insigne pizzicato nelle dichiarazioni da Gattuso, vediamo che reazione avrà.

3' - Manovra Gudmundsson che allarga per Stengs: prova la conclusione ma viene murato.

2' - Az aggressivo, verticalizzazioni rapide e pressing alto. Portatori di palla del Napoli in difficoltà.

1' - Gudmundsson subito alla conclusione! Respinta da Ospina sul primo palo! Adesso Corner, deviazione ancora di Gudmundsson, di poco a lato.

1' - Batte l'Az Alkmaar: si comincia!

20.50 - Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo: ci sono circa 6 gradi, fa piuttosto freddo.

20.40 - Le squadre hanno completato il riscaldamento

20.30 - In mezzo al campo Bakayoko, Fabian Ruiz e confermato Zielinski: vedremo con la posizione del polacco se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1.

20.15 - In porta ci sarà Ospina e davanti a lui Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam. Riposano dunque Mario Rui e Manolas.

20.00 - Niente turn over in attacco: giocano sia Insigne che Mertens. Una vittoria stasera proietterebbe gli azzurri ai sedicesimi di Europa League.

19.40 - A disposizione per l'AZ: Verhulst, Reus, Boadu, Karlsson, Drujif, Evjen, Familio-Castillo, Letschert, Reijnders, Leeuwin

A disposizione per il Napoli: Meret, Contini, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Petagna, Manolas, Lobotka

19.35 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

AZ Alkmaar 4-3-3: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; De Wit; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal

Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; De Wit; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal Napoli 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

19.30 - Gattuso dovrà sciogliere gli ultimi dubbi in questi minuti. In attesa dell formazioni ufficiali resta da evdere chi vincerà il ballottaggio in attacco tra Politano e Lozano. In difesa dal primo minuto dovrebbero esserci Ghoulam e Maksimovic

AZ-Napoli- Diretta AZ Napoli League. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di AZ-Napoli, valida per la quarta partita d'Europa League. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 5a giornata di Europa League del Girone del Napoli. Si gioca alle ore 21:00.

Probabili formazioni AZ-Napoli

03/12/2020 Giovedì 21:00 AZ-NAPOLI

Gattuso

