Le ultime notizie su Ilcic messo fuori rosa dall'Atalanta per quanto riguarda l'Europa League. L'Atalanta, in vista della seconda parte della stagione europea, con i nerazzurri che saranno impegnati contro l'Olympiacos il 17 e 24 febbraio, ha comunicato la lista UEFA. Assente Josip Ilicic per motivi personali, mentre ci sono i nuovi acquisti Jeremie Boga e Valentin Mihaila.

