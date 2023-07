Zielinski-Napoli, spunta un gesto di De Laurentiis che sa di ultimatum | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Pensare a Piotr Zielinski significa pensare all'esultanza liberatoria al gol di Raspadori a Torino contro la Juventus, quello dell'ormai certezza di aver vinto lo scudetto. Significa una storia d'amore che ha avuto inizio nell'ormai lontano 2016, preferendo il Napoli al Liverpool. Una storia d'amore lunga, che però potrebbe finire in quest'estate.

Zielinski al gol di Raspadori in Juve-Napoli

Futuro Zielinski: la situazione col Napoli

Perché Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza tra un anno, al 30 giugno 2024, e il rinnovo non è più così vicino: secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, infatti, l'offerta dell'Arabia Saudita è concreta e dopo quella al calciatore è in arrivo quella alla SSC Napoli per la cessione del centrocampista. La volontà del club infatti sembrerebbe essere la cessione di Zielinski, sebbene in cima alle preferenze del ragazzo ci fosse la permanenza in azzurro con il rinnovo. Ricordiamo, peraltro, che al lordo è proprio Zielinski il calciatore con l'ingaggio più oneroso per le casse del Napoli, che quindi non può permettersi un rinnovo al rialzo.

Zielinski premiato per lo scudetto col Napoli

E pare ci sia un rischio braccio di ferro col club che propenderebbe per l'addio del polacco. E non solo, perché arrivano conferme sulla nemmeno tanto velata dichiarazione di De Laurentiis: il patron avrebbe preso in considerazione anche l'ipotesi di non farlo allenare con la squadra a Dimaro. Il riferimento era quindi non solo a Lozano, ma anche ad uno dei leader azzurri, Piotr Zielinski. Entrambi col contratto in scadenza tra un anno: o dentro, o fuori. E con la decisione in tempi stretti: questo l'ultimatum della dirigenza.

C'è però il tempo per ricucire i rapporti e risolvere la questione, oppure per accelerare la trattativa con gli arabi: è l'Al-Ahli il progetto che è stato offerto al centrocampista polacco del Napoli. Come ormai è noto, infatti, è la Federazione a trattare e trovare gli accordi economici con calciatori e allenatori, per poi proporgli i diversi progetti delle squadre del torneo. Intanto Piotr aspetta di conoscere il suo futuro, col desiderio mai nascosto di indossare ancora la maglia del tricolore da una parte, ed una super offerta dall'Arabia Saudita dall'altra.

