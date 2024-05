Esclusiva: Zielinski ha comprato casa a Napoli! Appartamento a Posillipo, è una scelta di vita

Ultime notizie Napoli: Zielinski ha comprato casa a via Petrarca!

Dopo la festa di addio con la quale ha salutato amici e calciatori in occasione del suo 30esimo compleanno, e nonostante abbia firmato già da mesi un accordo pluriennale con l'Inter, Zielinski e la moglie Laura Slowiak hanno comprato casa a Napoli.

La coppia polacca - ricalcando la scelta fatta anni fa da Hamsik che scelse di investire su Pinetamare - ha deciso di acquistare un immobile per mettere radici in città dopo oltre 8 anni vissuti in azzurro.

Come appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, il centrocampista del Napoli campione d'Italia ha acquistato nelle ultime ore un lussuoso e splendido appartamento da ristrutturare in zona via Petrarca, nel quartiere Posillipo.

Un investimento che sa di una vera e propria scelta di vita. Le strade di Zielinski e la SSC Napoli si separeranno nei prossimi giorni, ma il legame con la città rimarrà eterno nonostante le scelte di calciomercato Napoli.