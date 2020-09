Watford, il ds: "Deulofeu? Piace al Napoli! Stiamo valutando una cessione a titolo definitivo, lo cercano in tanti" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Watford Cristiano Giaretta è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sensazioni in vista del ritorno in campo? La speranza anche qui è di iniziare a tornare a giocare a calcio, con l’obiettivo di far ritornare la gente negli stadi: si stanno facendo ancora delle valutazioni, non ci vorremmo fermare in vista di questo obiettivo. Il dato di fatto è che il calcio senza pubblico è diverso, ci sono altre priorità ma sarebbe un ritorno alla vita per tutti. Un orizzonte temporale per aprire gli stadi? Vanno fatte delle valutazioni per i prossimi mesi, dare una deadline sarebbe impreciso perchè l’evolversi del coronavirus è inaspettato: le cose stanno andando abbastanza bene, ci sono ogni tanto dei positivi ma sappiamo le contromisure da prendere.

Il nostro mercato? Il nostro obiettivo è quello di risalire in Premier League, per quanto riguarda la squadra devo dire che abbiamo avuto da subito uno zoccolo importante nella nostra rosa, tra giovani e ragazzi d’esperienza. Lavoreremo con un gruppo di giovani importanti, sarà un bel mix e credo sia la chiave per vincere la Championship inglese.

Alcune cessioni importanti ci saranno, alcuni giocatori sono di un livello diverso alla Championship: è chiaro che dopo una retrocessione qualcosa andrà cambiato.

Deulofeu ed il Napoli? Il ragazzo ha diverse voci attorno, stiamo valutando: è pronto per fare la differenza, il suo uno-contro-uno avrebbe dato un apporto immenso. Ci sono club importanti su di lui, tra Italia, Spagna ed Inghilterra.

Napoli? Può rientrare anche il club azzurro tra quelli interessati.

Valutazione di Deulofeu? C’è una fascia di giocatori di livello top che risentono meno della pandemia di coronavirus, lo ritengo facente parte di questa fascia e la sua valutazione era e resta alta. I giocatori forti rimangono forti, quelli di livello inferiore forse potrebbero risentirne di più.

Cessione in prestito o a titolo definitivo? Sicuramente sì, Deulofeu rientra tra quei giocatori di cui si parla per un trasferimento a titolo definitivo.

20 milioni per il cartellino? Rimane un giocatore importante”