Vinicio a Pompei, accolto dal sindaco racconta tanti aneddoti e fa emozionare i presenti | FOTO CN24

Luís Vinícius de Menezes, meglio conosciuto con il nome di Luís Vinício, è stato un campione indiscusso della SSC Napoli. Uno di quei calciatori entrati nel cuore dei tifosi azzurri e che ha lasciato entrare nel suo la città partenopea.

Luis Vinicio Roberto Amodio

Vinicio ospite a Pompei

Questa mattina, Vinicio è stato ospitato dalla città di Pompei, nella quale passerà l'intera giornata, così come accadde qualche tempo fa a Careca. Accompagnato nel Santuario della Madonna di Pompei, è stato accolto da Monsignor Pasquale Nocerino. Arrivato al Comune, è stato accolto dal sindaco che lo ha omaggiato con simboli della città, così come, in regalo, ha ricevuto una maglia celebrativa con il 90, numero che indica la sua età. Era presenta anche Roberto Amodio, molto emozionato nel rivederlo dopo tempo. Il club Napoli Pompei lo ha reso omaggio di una targa, a nome anche dell'ambasciatore del club Serafino Ciaravola, molto vicino al Napoli del periodo d'oro. Ha ripercorso, con i presenti, tanti aneddoti del passato.

RIPRODUZIONE RISERVATA