Veretout, l'agente: "Napoli? Hanno provato a prenderlo, col Covid non ci sono state le possibilità economiche! È sempre piaciuto agli azzurri, Fonseca gli aveva detto una cosa" [ESCLUSIVA]

L’agente del centrocampista della Roma Jordan Veretout, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Veretout? Jordan è stato un calciatore che è sempre piaciuto al Napoli, hanno provato a cercare di prenderlo poi con il Covid non ci sono state le possibilità dal punto di vista economico. Fonseca ha chiesto di tenerlo? Una cosa è dire che il Napoli ha cercato di prenderlo, ma Jordan era contento di rimanere alla Roma. Fonseca, vedendo l’interesse del Napoli, in estate gli ha detto che sarebbe rimasto ed avrebbe segnato più di dieci gol: ha centrato l’obiettivo, ha avuto ragione lui”