Venerato a CN24: "Giuntoli vira tutto su Malen, troppe difficoltà economiche e di tesseramento per Osimhen ed Azmoun. Il PSV chiede più di 40 mln"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega RAI Sport, ha parlato in esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per Malen del PSV. Viste le difficoltà economiche e di tesseramento per Oshimen ed Azmoun (entrambi extracomunitari) Giuntoli si è diretto sulla punta gestita da Mino Raiola. Gradimento tecnico assoluto da parte del ds azzurro, ma va trovato un accordo con gli olandesi che chiederebbero più di 40 miloni. Secondo fonti da Castel Volturno la prima richiesta del PSV è di 50 miloni piu una serie di bonus. Ma siamo alle prime dispute dialettiche. Malen entra quindi prepotentemente in corsa per la maglia del Napoli. Con un discreto vantaggio su altri profili. È comunitario".