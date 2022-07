Venerato a CN24: "Spalletti ha bloccato la cessione di Petagna. Simeone a Napoli ad una condizione"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato in onda sul canale 79 del DTT:

"Petagna è stato bloccato da Spalletti perchè non si sa con certezze sul sostituto. Il Monza ha dato l'ok per l'obbligo. Su di lui anche la Lazio. Il Napoli avrebbe voluto prendere Broja ma andrà al West Ham. Con i soldi di Petagna, il Napoli prende Deulofeu non Simeone che arriverebbe con altri soldi, pochi, e con diritto di riscatto e non obbligo".