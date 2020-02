Venerato a CN24: "Gattuso ha scelto l'undici titolare, ci sarà Ospina in porta. I piccoletti in attacco, a centrocampo..."

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.it per le ultime di formazione del Napoli di Gattuso per la sfida di domani sera contro il Barcellona per l'ottavo di finale di andata di Champions League.

Decisa la formazione che affronterà domani sera il Barcellona di Messi. Gattuso punterà su Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Manolas e Maksimovic centrali. A centrocampo spazio a Fabiani Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco Callejon, Mertens e Insigne. Solo panchina quindi per Meret, Allan, Elmas, Lobokta e Milik.