Tutino-Napoli, rinviata la decisione sul futuro: sarà in ritiro, tanti club di A su di lui [ESCLUSIVA]

Calciomercato. La stagione di Gennaro Tutino è stata a dir poco esaltante. La serie B ha apprezzato le qualità di questo giovane che ormai è diventato grande. Piero Braglia, al Cosenza, gli ha cucito addosso un ruolo di primo piano e lui ha saputo sfruttare al meglio le sue possibilità. Sono state 34 le presenze in stagione, sono stati ben 10 i gol, un capolavoro anche in rovesciata, e ben 5 gli assist. Cosenza l'ha amato, ma ora è arrivato il momento di spiccare il volo.

Tutino a Dimaro con Ancelotti

Salirà a Dimaro, ormai è deciso. Carlo Ancelotti lo vuole visionare da vicino per poi prendere una decisione sul suo futuro. Gennaro Tutino, attaccante classe '96, torna così nel ritiro, in Val di Sole, azzurro. Solo dopo lo stesso o, comunque, durante, sarà presa la decisione che lo porterà a conoscere il proprio futuro.

Calciomercato, tanti club di A su Tutino

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, sono tanti i club di serie B che hanno provato già a sondare il terreno, prendendo informazioni ma al momento si sono sentiti rispondere in maniera negativa dalla società del presidente De Laurentiis. Vero è che, però, le richieste sono arrivate anche da diversi club di serie A che, tra prestito e offerte a titolo definitivo, hanno provato ad ottenere la fumata bianca: Genoa, Parma, Lecce, Sassuolo ed Hellas Verona su tutte, ma la volontà azzurra è quella di non cedere il ragazzo. Come detto in precedenza, sarà valutato in ritiro e per il momento viene bloccato ogni tipo di discorso sul suo futuro. Se ne riparlerà soltanto tra un po' ma a titolo definitivo non dovrebbe essere ceduto.

di Ciro Novellino

