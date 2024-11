Torino-Napoli, scelto l'hotel per il ritiro degli azzurri: si tratta di un ritorno | ESCLUSIVA

Napoli pronto a volare in trasferta a Torino! Domenica 1 dicembre alle ore 15:00 all'Olimpico Grande si giocherà Torino-Napoli, prossima partita del campionato italiano di calcio di Serie A valida per la 14° giornata.

Hotel SSC Napoli a Torino

Ultime notizie. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la SSC Napoli partirà dall'Aeroporto di Napoli Capodichino sabato alle ore 17:00 e dovrebbe arrivare a Torino circa un'ora dopo. Intorno alle ore 18:30, la squadra raggiungerà l'hotel dove alloggerà la notte della vigilia in ritiro: l'albergo designato ad ospitare il Napoli è l'Air Palace Hotel, che si trova a Leinì in Via Torino.

Gli azzurri tornano nella struttura alberghiera di Leinì che l'ha ospitato alla vigilia delle ultime tre sfide contro la Juventus. Solo il 7 gennaio 2024, in occasione della sfida contro il Torino persa 3-0, gli azzurri si spostarono in un hotel in zona Lingotto molto più vicino al centro città.

Noi seguiremo l'arrivo in diretta video della squadra di Conte all'hotel Air Palace, da cui saremo in diretta sui nostri canali social e 79 del digitale terrestre già dalle ore 18:15.