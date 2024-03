Tanganga, l'agente: "Impossibile non considerare il Napoli, è stato vicino al Milan. La situazione col Tottenham" | ESCLUSIVA

Roberto De Fanti, agente di calciatori tra cui Tanganga, è intervenuto a CalcioNapoli24Live:

Sorteggio? Milan-Roma dipende dal punto di vista. Se da un lato una delle due verrà eliminata, dall'altro una italiana hai la certezza che superi il turno, con la certezza di una che va avanti. Saranno grandi partite e mi aspetto anche una Atalanta sparagnina, sta giocando a grandi livelli anche se ha beccato il Liverpool che col Leverkusen sono le squadre favorite alla vittoria finale. Mi aspetto che le italiane facciano bene.

Stagione del Napoli? Nasco romanista e mi ricordo quando la Roma vinse lo scudetto si festeggiò per un anno e più. Poi l'anno dopo si perse uno scudetto per un pareggio a Venezia, che tutti i romanisti ricordano. Credo che il fenomeno della risacca è un qualcosa che capita, purtroppo a club che non vincono tanto. Sono cose che non succedono alla Juve che ha vinto scudetti di fila. Oppure all'Inter o al Milan. Sono sorpeso perchè il Napoli non ha cambiato molto: è andato via Spalletti, Kim, è arrivato Natan ed altri discreti giocatori. L'impianto era lo stesso ma si è evidenziato quanto fosse importante Spalletti a livello tecnico e personale per questa squadra.

Tanganga? A me non piace molto parlare di un mio assistito. Lui ha un contratto particolare col Tottenham che può esercitare l'opzione ancora per un anno, altrimenti sarà libero. Dovremmo aspettare una data per vedere cosa succederà . Ipotesi Napoli? Come si fa a non considerare il Napoli? Il giocatore è stato vicino al Milan un anno e mezzo fa. Napoli è un primissimo lcun a livello nazionale ed internazionale. Dovesse esserci un interesse noi saremmo contenti.

Affare Gabbiadini? Manolo non stava trovando spazio, er gestito da Silvio Pagliari. Io ho vissuto la trattativa da intermediario dal lato del Southampton. Non trovava lo spazio che voleva a Napoli e ritenemmo la Premier League il posto giusto. Il club inglese lo seguiva da diversi anni, avevano visto la possibilità di prendere Gabbiadini e mi hanno chiamato per chiedermi se potevo aiutarli nella trattativa. Una trattativa che fu condotta magistralmente da tutto il Napoli, da Cristiano Giuntoli e poi anche da Silvio Pagliari, l'agente di Gabbiadini. Trattativa chiusa l'ultimo giorno di mercato ma abbastanza fluida.

Trattive complicate col Napoli? No, non lo posso dire altrimenti si inizia a dire: che poteva venire, che si poteva fare e mi ritrovo coinvolto in qualche clip, a cui non voglio partecipare.