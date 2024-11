Sorpresa Conte, porta tutti ad allenarsi la mattina di Inter-Napoli: i motivi della scelta | ESCLUSIVA

Ultimissime Inter-Napoli, tutto pronto per il big match di stasera a San Siro. E sono pronte anche le prove generali in casa azzurra proprio adesso. Questa mattina, infatti, gli azzurri stanno svolgendo una rifinitura a sorpresa sul campo dell’Alcione Milano (squadra di Serie C) in vista dell’appuntamento di stasera per la 12a giornata di Serie A.

Inter-Napoli, di nuovo rifinitura a sorpresa in Lombardia per Conte

Si ripete dunque la scelta a sorpresa e inedita per Antonio Conte, che come accaduto alla vigilia di Milan-Napoli il 29 ottobre scorso, ha voluto portare i suoi giocatori a fare una sgambata mattutina il giorno stesso della gara che si giocherà stasera al Meazza contro l'Inter.



Il tecnico azzurro ha voluto ripetere lo stesso programma pre gara della sfida contro il Milan per tenere tutti sull'attenti e portare al massimo la concentrazione in vista della sfida di stasera, potendo tra l'altro usufruire di un ottimo campo in cui allenarsi e di una buona struttura messa a disposizione dall'Alcione Milano.

