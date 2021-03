Il cantante Ross a CN24: "Ho dei ricordi fantastici di Maradona, vi racconto le mie domeniche allo stadio. Gattuso? Giusto che vada via" [VIDEO]

Il cantante napoletano, Ross, ha rilasciato un'intervista a Calcio Napoli 24 Live, in diretta su Calcio Napoli 24 Tv, parlando sia del Napoli che del suo nuovo singolo 'Maradò':

"Sono abbastanza fiducioso per il futuro del Napoli, i mezzi di questa squadra sono superiori rispetto ai risultati coneguiti. Ma questa è un'annata strana, il mercato forse non è stato nemmeno fatto in virtù del nuovo modulo. giocare ogni tre giorni per così tanto tempo ti porta infortuni e dispendio di energie. Questo ti porta a soffrire, ma il Napoli che stiamo vedendo adesso si sta avvicinando a quello che ci saremmo aspettati a inizio stagione. Gattuso? Non lo confermerei perchè la situazione ormai è compromessa, non c'è più serenità. Gattuso è stato bravissimo a ricostruire delle fratture, ma s'è rotto qualcosa con l'ambiente, la società, con alcuni giocatori, con la stampa ed una fetta di tifoseria. Il mio ricordo di Diego Armando Maradona? Ero un bambino, andavo allo stadio a vedere il Napoli di Diego con la famiglia ed ho un ricordo molto legato ai miei genitori e a tutto quel movimento che c'era in quel rito domenicale. Si faceva fatica a trovare il posto al San Paolo, sugli spalti si mangiava di tutto, c'erano ragazzi che addirittura studiavano. Poi Maradona per me era immortale da bambino ed ero certo che con lui avremmo sempre vinto. Ho dei ricordi bellissimi, Diego ha fatto da spartiacque tra una vecchia Napoli ed un nuovo modo di concepire Napoli, una città molto più consapevole di sè, cosa che prima di Diego non abbiamo mai avuto. Il mio brano? Fa parte di una trilogia, l'idea è di dedicare una canzone al Diego padre, al Diego calciatore ed al Diego che ci ha lasciato. 'Maradò' descrive le tappe più importanti della sua vita, c'è una parte in cui cerco di mettere in luce del Diego uomo schiacciato dal Dio del calcio che era Maradona".