Romito a CN24: "Vi racconto il periodo con Cassano tra tornei e canzoni napoletane..."

Tommaso Romito, ex calciatore di Napoli e Salernitana, è stato raggiunto dalla redazione di CalcioNapoli24:

“Uguale ad oggi, non era diverso. Un ragazzo 'vivace': ricordo che facemmo un torneo a Casagiove con Napoli, Hermes Casagiove e Bari oltre ad altri club. Antonio conobbe una ragazzina, eravamo ospiti di alcune famiglie in quei giorni. Nell'ultimo giorno, questa ragazza venne da lui e gli disse che si sarebbero scritti. Gli chiese indirizzo e numero di telefono e lui scrisse nel bigliettino tutt'altro, in barese, fu una cosa divertente. Era uno che amava le canzoni napoletane, nel pullman, durante le trasferte, ascoltavamo Gigi D'Alessio e Gigi Finizio”.