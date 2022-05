Rastelli: "Spalletti ha rigenerato il Napoli, bisogna essere soddisfatti. Cedere Koulibaly e Osimhen? Si fa fatica a prendere calciatori dello stesso livello" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Massimo Rastelli:

Summer Show, Rastelli sulla stagione del Napoli

In questo Napoli che chiude al terzo posto e raggiunge la Champions, resta l'amaro in bocca. Quale il problema? Carattere? Cosa è mancato?

“C'è rammarico, inizialmente parti con obiettivi diversi ma strada facendo si acquisisce consapevolezza. Spalletti è stato bravo ad imprimere un ritmo alla squadra e nonostante gli infortuni non ha dato alibi. Ha ottenuto sempre grandi risultati. Ma nel calcio succede che quando fai benissimo, se non ti giochi lo scudetto fino alla fine, ti resta delusione. Il Napoli poteva giocarsela con il Milan, non è inferiore. L'Inter è la più forte e completa e ha la mentalità vincente. Sulla base di questa stagione si può avere più convinzione. Dall'esterno, la netta sensazione, è la voglia di volerlo vincere: il Milan non si è mai nascosto e questo ha alimentato la voglia di andare oltre gli ostacoli. Giroud e altri sono calciatori che sanno vincere. Bisogna essere, per il Napoli, soddisfatti di quanto fatto. Il prossimo anno se la giocheranno fino alla fine”.

Via Insigne e Ghoulam, si tratta con Mertens e la questione Fabian, Koulibaly. Un po' di dubbi da sciogliere. Chi potrebbe essere sacrificato?

“Non è semplice. Il calciomercato insegna che non esiste un calciatore incedibile. Credo che la società non abbia intenzione di cedere nessuno dei big e abbia voglia di rifare il contratto a Mertens e Fabian Ruiz. C'è ancora un'ossatura su cui poter lavorare e mettere intorno altre caratteristiche per essere competitivi. Non si è a fine ciclo ma senza Koulibaly e Osimhen, si fa fatica a prendere calciatori dello stesso livello a cifre contenute”.

