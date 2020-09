Spunta la pista Pescara per Amato Ciciretti [ESCLUSIVA]

Il Napoli ha necessità di sfoltire la rosa e quindi sta lavorando concretamente sulle cessioni. Sono tantissimi i nomi in partenza, dai più importanti Allan, Koulibaly e Milik fino a coloro che sono rientrati dai vari prestiti come Tutino, Gaetano, Ciciretti, Bifulco, Zerbin, Prezioso etc. Amato Ciciretti, di ritorno dal prestito all'Empoli, secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, sarebbe in orbita di diversi club in Serie B. Uno su tutti si sta muovendo per prelevare il suo cartellino ed è il Pescara che il giorno 11 settembre sfiderà al San Paolo il Napoli in amichevole.

Amato Ciciretti, centrocampista del Napoli.

