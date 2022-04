Ospina-Napoli, manca l'offerta per il rinnovo: il giocatore dialoga con un altro club | ESCLUSIVA

Ultime calciomercato Napoli. Il Napoli ad oggi è un cantiere in corso per quanto riguarda il calciomercato. L'opera di rinnovamento di un gruppo che per anni ha portato a risultati importanti prosegue.

L'arrivo di Kvaratskhelia (ormai annunciato dal presidente), quello probabile di Mathias Olivera: Giuntoli è a lavoro per completare l'organico in vista della prossima stagione. Che ad oggi presenta anche molti punti interrogativi. Innanzitutto il ruolo di portiere ad oggi non ha un padrone definito. Meret è ancora potenza, un divenire: il 25enne ormai a chiare lettere chiede i crismi della titolarità, il Napoli riflette.

Ospina-Napoli, le ultime sul rinnovo

Intanto però arrivano aggiornamenti sul fronte Ospina: il portiere, ad oggi 28 aprile, non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo e secondo quanto appreso da CalcioNapoli24 è ad oggi in trattative con un altro club. Il gradimento da parte dello staff tecnico del Napoli verso il colombiano è palese ma potrebbe non bastare. Con ciò non vogliamo intendere che il suo addio è certo, ma che sicuramente si sta guardando intorno, questo sì.

Anche perché, dal canto loro, gli azzurri stanno valutando anche altri profili: Luis Maximiano è uno di questi, ma non è il solo.