Niente blitz Conte, per De Laurentiis cena in famiglia: contatti con Manna e Chiavelli, ADL impegnato al telefono | FOTO CN24

Calciomercato Napoli - Procede il lavoro del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna per portare in panchina Antonio Conte, con Aurelio De Laurentiis che la segue dalla Spagna. Sì, perché si gode un po’ di relax, il presidente azzurro.

Aurelio De Laurentiis è a Ibiza per qualche giorno off in famiglia, dopo il suo compleanno. Ieri sera non è stato protagonista di un blitz con Antonio Conte o altri intermediari: il patron azzurro si è concesso una cena in un ristorante di lusso dell’isola, una tavolata con sua moglie Jacqueline, i figli Valentina, Edoardo e Luigi e rispettivi consorti, da Zuma Ibiza.

Giovanni Manna prosegue la trattativa per Antonio Conte con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, con De Laurentiis sempre informato: anche ieri sera, a cena, il presidente azzurro si è assentato momentaneamente per parlare al telefono. In attesa della svolta definitiva.