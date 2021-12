De Laurentiis incoraggia il Napoli: "Non vi abbattete, siete fortissimi! Il 2022 ci regalerà soddisfazioni, il club vi sostiene" [ESCLUSIVA]

De Laurentiis negli spogliatoi del Napoli dopo la sconfitta in Napoli-Spezia. Terza sconfitta consecutiva casalinga per il Napoli targato Spalletti 2021-22. Un risultato beffardo in cui gli avversari non hanno mai tirato in porta. Al termine del match, come appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è stato il primo a scendere negli spogliatoi ed ha atteso l'arrivo di tutta la squadra e dello staff tecnico per dare un segnale di vicinanza e forte incoraggiamento dopo l'ennesimo ko immeritata

Napoli Spezia discorso De Laurentiis

Ecco il discorso integrale di De Laurentiis alla squadra negli spogliatoi, CN24 ve lo riporta in esclusiva:

"Non vi dovete abbattere! Dobbiamo subito lasciarci alle spalle questa serata. Siete una squadra fortissima, avete un allenatore bravissimo e una società che alle spalle vi sostiene, protegge e tutela. Non vi abbattete e state sereni. Adesso trascorrete un sereno Natale, poi ci concentreremo per la gara con la Juve. Sono sicuro che il 2022 ci regalerà tante soddisfazioni, perchè siete un gruppo eccezionale".

