Napoli-De Nicola, dopo l'addio si pensa a una soluzione interna [ESCLUSIVA]

Notizie calcio Napoli - Nei giorni caldi del calciomercato, tra una trattativa per Manolas e una per James Rodriguez, a tenere banco in casa Napoli è anche un'altra trattativa. E non parliamo dell'addio di Raul Albiol, ormai prossimo al Villarreal, ma di un altro addio, questo si. Infatti, si parla molto del futuro del medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola. In questi giorni si sono diffuse voci di un suo divorzio dal Napoli. Sarebbe la fine di una collaborazione che dura da ben 15 anni. La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno, il Napoli può esercitare il rinnovo, come per gli altri componenti dello staff, ma non l'ha ancora fatto.

Ultime Napoli, il sostituto di De Nicola, probabile soluzione interna

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, la società potrebbe optare per una soluzione interna, con la promozione a medico sociale del club azzurro del Dottor Gennaro De Luca, già presente col suo staff nel settore giovanile, anch'egli, però, seguito da altri club, ma con l'idea di restare in azzurro. L'intenzione del Napoli, a quanto pare, sembrerebbe essere quella di proporre al Dottor Alfonso De Nicola, un ruolo diverso. Una decisione che sarà presa in accordo con il presidente De Laurentiis nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA