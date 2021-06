Mertens, il primo allenatore: "Dries è fuori forma sin dalla fine della stagione col Napoli, per questo fatica col Belgio! Ho parlato con suo padre..." [ESCLUSIVA]

Pascal Gilson, primo allenatore belga di Dries Mertens, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Belgio-Italia? Ai quarti di finale partono entrambe alle pari, ed hanno le stesse chance di poter vincere direttamente l’Europeo.

Tatticamente occhio ai vari Kevin De Bruyne ed Eden Hazard se scenderanno in campo, senza chiaramente dimenticare Romelu Lukaku che ha avuto modo di saggiare il gioco difensivo della retroguardia azzurra.

L’Europeo di Mertens? Dries è fuori forma, per questo è in panchina con la Nazionale: io penso che abbia ancora tanto da dare, magari potrebbe scendere in campo contro l’Italia per uno spezzone di gara.

Ho parlato con Dries in questi giorni? Purtroppo no, ho parlato con il suo papà dopo la partita contro la Danimarca.

Alla fine della stagione con il Napoli era fuori condizione, è stato per un po’ di tempo fuori e forse proprio per questo motivo non è arrivato al top per l’Europeo.

Futuro a Napoli? Io spero di sì, spero possa disputare una stagione diversa da quella appena completata. Dopo la prossima stagione, però, io spero che possa tornare in Belgio nella squadra in cui è cresciuto con me (ride, ndr)”