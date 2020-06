"Sai quando canti con un amico in auto a squarciagola?", il tifoso Ciro a CN24: "Maksimovic in napoletano meglio di me! Mi ha regalato la maglia, emozione indelebile" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli / Festa Coppa Italia - Non sarà stata la festa più bella di tutte, conoscendo il popolo napoletano, vista la mancanza del contatto fra la squadra, il pullman, e la folla presente fra la stazione Garibaldi e quella di Afragola. Sì, perché un gruppo nutrito era arrivato alla stazione di Garibaldi per poi tornare indietro alla più solitaria stazione fuori dal centro della metropoli.

Non sarà una notte memorabile di festeggiamenti, ma se lo chiediamo al nostro lettore Ciro ti risponderà in tutt'altro modo. Lo riconoscerete subito, è il ragazzo che, abbracciato a Nikola Maksimovic, ha intonato "O' surdato nnammurato" e ancora non può crederci. "Sai quando canti a squarciagola in auto con un amico, abbracciati?" E non è tornato neanche a mani vuote: perché il difensore serbo, apparso tra i più scatenati, gli ha regalato anche la maglia d'allenamento che indossava.

Maglia Maksimovic in regalo al tifoso Ciro

Un ricordo indimenticabile per Ciro di questa notte e di questo successo:

Abbiamo visto tutti le immagini di Maksimovic che mette fuori la testa e batte forte i pugni sul taxi. Tu eri lì, ma com’è andata veramente? Glielo avete chiesto voi o aveva l’adrenalina a mille?

"Eravamo ansiosi tutti quanti, nessuno che riusciva a stare calmo per la gioia poi ad un tratto sono usciti i giocatori con le auto e tra i primi c’era proprio Maksimovic che usciva già sorridente e con un po’ di finestrino abbassato ed io mi sono subito precipitato vicino a lui, facendomi spazio tra la folla e la Polizia: abbiamo iniziato a incitarlo, ad abbracciarlo e poi il resto è storia. Dal video (in allegato, ndr) si vede chiaramente! Sai quando esci con amici e canti a squarciagola in macchina? Ecco, così: mi è sembrata un'emozione che rimarrà indelebile nella mia mente".

Ma è stato lui a far partire 'O surdato nnammurato? Sembra cantare benissimo in napoletano!

"Sì, è stato lui a far partire il coro! Stavamo cantando a squarciagola: 'Chi non salta è juventino', quando lui con un forte: "Ojeee vita", ha lanciato il coro. E per come ha cantato in napoletano, si può dire che è più napoletano di me (ride, ndr)!".

Dopo in altri video l’ho visto andar via a torso nudo. È tua la colpa! Vero? So che gli hai chiesto la maglia, raccontaci questo episodio

"Si, è colpa mia perché gli ho chiesto la maglia e lui senza farsi problemi, mi ha abbracciato e dato la sua maglia".

Maksimovic canta fra i tifosi

Chi altro degli azzurri è stato disponibile?

Tra gli altri, è stato molto divertente Fabian Ruiz oltre che Mertens: hanno saltato insieme a noi quando in loro presenza abbiamo fatto partire il classico: "Chi non salta juventino è", è stato bello".

Come avete vissuto ad Afragola questo arrivo a distanza? Avreste preferito un giro del pullman fra i tifosi?

Ho assistito sia con il pulman che con le auto i festeggiamenti dei giocatori e posso dire che è stato molto emozionante con le auto perché ho avuto la possibilità di avere un contatto ancora più diretto: mi son guadagnato la prima fila!".

E Gattuso? Dalle tue immagini si vede chiaramente che si è portato la coppa a casa! Glielo hai chiesto?

"Credo che la coppa se la sia meritata più di tutti, soprattutto in questo periodo non facile per lui!".

di Manuel Guardasole

