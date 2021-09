Maglia SSC Napoli con EA7 versione Europa League: dettagli in oro sull'azzurra, ecco come potrebbe essere! [GRAFICA CN24]

Nuove maglie SSC Napoli - Dopo le prime tre gare stagionali degli azzurri, ancora non sono in vendita le nuove maglie del Napoli dal design EA7. Vi abbiamo raccontato della possibile data di arrivo negli store ufficiali SSC Napoli, ma adesso proiettiamoci a Leicester-Napoli e quindi all'Europa League. Vi sveliamo quindi quella che potrebbe essere la versione Europa League della maglia Home.

Maglia SSC Napoli versione Europa League: l'anteprima

Chiaramente, la maglia home della SSC Napoli nella versione Europa League è difficile che la vedremo contro il Leicester giovedì, avendo i padroni di casa la divisa home in azzurro. Ed è per questo che a Castel Volturno ancora non è stata avvistata la maglia Europa League edition dell'azzurra designata da EA7. Ma nella settimana che porta all'esordio in Europa League, noi di CalcioNapoli24 vi sveliamo quella che dovrebbe essere la maglia Home in versione rivisitata per l'Europa League.

Non tutti i dettagli in blu, quindi, come nella versione Home basic, ma con alcuni dei dettagli della divisa Home in oro, ad impreziosire ancor di più la versione azzurra della nuova maglia della SSC Napoli per gli impegni in Europa League degli uomini di Luciano Spalletti.

Ne approfittiamo per ricordare che in Europa League è ammesso solo lo sponsor principale, quindi Lete e non vi sarà MSC, ma da questa stagione è arrivato il via libera in Champions ed Europa League per uno sponsor di manica che:

dovrà essere posizionato sulla manica sinistra, non potrà coprire una superficie superiore a 100 centimetri quadrati, e le lettere non dovranno superare i 12 centimetri. Nel caso in cui un club non abbia uno sponsor di manica dedicato, potrà replicare lo sponsor principale, oppure riservare lo spazio allo sponsor tecnico.

Clicca sulla grafica in allegato per guardare la grafica realizzata da CalcioNapoli24: è chiaramente un'anteprima e non un'immagine ufficiale della SSC Napoli.

