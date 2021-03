Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "Pablo Rodriguez? Segna più di un gol a partita, il Real Madrid ha due opzioni per il futuro. E sul Napoli..." [ESCLUSIVA]

Serie A - Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’Italia perde gli Europei se il pubblico non torna negli stadi? Difficile rispondere, è evidente che il mondo del calcio è in attesa di vedere l’impatto della campagna vaccinale: non conoscendo ancora i tempi e la durata delle vaccinazioni nei vari stati, è difficile fare previsioni sul rientro dei tifosi negli stadi.

Lecce? In questo momento sta bene ed in salute, abbiamo avuto un avvio di campionato complicato ma ora i ragazzi stanno migliorando ed in questo rush finale ce la giocheremo con tutte le nostre forze. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo triennale per tornare competitivi, ma già quest’anno tra mille difficoltà la squadra si è ben comportata. Siamo a ridosso della promozione diretta, è una opportunità che arriva con tre anni di anticipo e bruciare le tappe sarebbe meraviglioso.

Il contratto triennale di Corini? Per scelta personale sono sempre per la programmazione, dal 2017 ho fatto un primo ciclo triennale con Liverani e con il ds Meluso, che ci ha consentito di arrivare dalla C alla A. Adesso ho ripreso Pantaleo Corvino che è un lusso per la Serie B e così per Eugenio Corini: si è ripartiti con un progetto triennale vero, secondo il nostro modo di operare. Quando la squadra ha avuto un passaggio a vuoto, e si parlava di mancata fiducia per l’allenatore, devo dire che la questione non mi ha mai attirato. Capisco le pressioni attorno al Napoli, ma un ciclo triennale è fondamentale per dare una valutazione completa.

Pablo Rodriguez? L’idea nasce da Corvino, lo seguiva da un po’ di tempo: abbiamo instaurato una trattativa con il suo entourage, lui è cresciuto nel Real Madrid e magari gli spagnoli non lo hanno valutato subito come un profilo su cui puntare immediatamente. Si sono però lasciati un diritto di recompra per il futuro, siamo loro partner ed entrambi puntiamo su Rodriguez: è nostro a titolo definitivo, ma se dovessimo decidere di venderlo allora loro potrebbero pareggiare qualsiasi offerta potremmo accettare.

Pablo è un talento di nostra proprietà, ma sottolineerei anche Hjulman, danese nazionale Under 21 classe 1999, e anche Bjorkengren, svedese classe 1998, nonché Gallo che abbiamo preso dal Palermo. Ogni settimana schieriamo tanti classe 1999 e 2000.

Il Napoli? Sinora stiamo tutelando i ragazzi, vorremmo tenerli un po’ di anni e farli maturare. Sarebbe fantastico realizzare già quest’anno il salto in Serie A per esibirli al massimo livello.

Rodriguez in questo momento ha segnato più di un gol a partita, se guardiamo ai minutaggi, e per un 2001 è un risultato importante.

Quanto costa? La valutazione la fa il mercato, vorrei tenerlo un po’ di tempo ma le dinamiche sono imprevedibili. Vorremmo farlo vedere dal vivo ai nostri tifosi, per temperamento li farebbe divertire con la sua indole un po’ sopra le righe.

Rodriguez? Abbiamo contenuto i costi del suo acquisto, proprio perchè abbiamo puntato sul diritto di recompra. E laddove dovesse essere venduto ad un altro club, il Real Madrid otterrebbe una percentuale sulla rivendita”