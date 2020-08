Laxalt in vacanza ad Ischia tra bagni a mare e cene a base di coniglio: il difensore del Milan ha scelto il solito Babilonia [FOTOGALLERY ESCLUSIVA]

Dopo Lazaar è il turno di Diego Laxalt, difensore del Milan. Anche l'uruguaiano ex Genoa, in questi giorni, ha fatto tappa ad Ischia, accompagnato da Ivan Ciaramaglia sulla sua barca, il Babilonia. Come riporta in esclusiva la nostra redazione, non ci sono indizi di mercato stavolta, il calciatore ha voluto esclusivamente trascorrere una mini vacanza sull'isola campana tra bagni a mare e cene a base di coniglio. Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery esclusiva di CalcioNapoli24.it.