L'amore di Napoli per Maradona: raduno fuori al San Paolo con candele, fiori, cori e striscioni! [VIDEO CN24]

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Radunata di qualche centinaio di tifosi all'esterno dello stadio San Paolo di Fuorigrotta che presto potrà essere intitolato alla leggenda argentina. Candele, foto, sciarpe, vessilli e fiori per Diego Maradona all'esterno del San Paolo, i tifosi si danno forza con cori, con la bandiera con la faccia del Pibe de Oro: a terra, l'enorme striscione The King.

