L'amico di De Laurentiis svela: "Il presidente mi ha detto chi vuole comprare!" | VIDEO

A margine della conferenza stampa di Antonio Conte al Napoli, ieri pomeriggio, a Palazzo Reale abbiamo incontrato anche Gennaro Esposito, imprenditore napoletano e amico intimo di Aurelio De Laurentiis, che era stato invitato personalmente dal presidente alla presentazione ufficiale. Ne abbiamo approfittato per fargli alcune domande sul calciomercato del Napoli, a lui che conosce benissimo De Laurentiis, gli parla spesso e conosce le sue strategie.

"A De Laurentiis piace Gyokeres e poi Santi Gimenez del Feyenoord. Se dovessi scommettere sull'erede di Osimhen, direi Gyokeres, è il mio preferito, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo oltre 100 milioni di euro, perché ha una bella clausola rescissoria. Il preferito è Gyokeres".

Prima che arrivasse Conte, era molto avviata la trattativa per Sudakov, Kephren Thuram e Fofana del Monaco, ma pare che con l'arrivo di Conte le trattative siano state bloccate. Questo fino ad un mese fa, ma quando è arrivato Conte sono cambiate molte cose".

Gennaro Esposito è molto amico di De Laurentiis, come testimoniano le numerose foto che li ritraggono insieme in diverse occasioni. Dunque non ci sono dubbi sulla veridicità delle sue parole, rilasciate in esclusiva a CalcioNapoli24.