Kvaratskhelia, l'agente a CN24: "Paragone con Salah? Ecco cosa ne penso"

Notizie Napoli calcio - Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista agente Kvaratskhelia

Paragone con Salah? Kvaratskhelia è un giocatore unico, con un suo stile tutto personale. Non ci sono paragoni con nessuno, per me Khvicha è lui il numero uno".

Sullo Scudetto: “Quando Kvara si è trasferito ho subito detto che il Napoli sarebbe riuscito a vincere”.

Si ringrazia Kakha Dgebuadze per la traduzione in diretta

Agente Kvaratskhelia