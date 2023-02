Kvaratskhelia, l'agente a CN24: "Calciomercato? Due mesi fa sono stato a Napoli ed ho parlato con Khvicha, mi ha detto una cosa"

Notizie Napoli calcio - Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista agente Kvaratskhelia

Sul futuro e le voci di calciomercato: “Due mesi fa sono stato a Napoli ed ho parlato con Kvaratskhelia, che mi ha detto che a Napoli si sente come a casa ed ama i napoletani, aggiungendo che non giocherà mai in un altro club italiano che non sia il Napoli. Ora lui è concentrato sulla vittoria dello Scudetto e sul fare bene in Champions. Tutta la famiglia Kvaratskhelia, così come le altre famiglie georgiane, stanno tifando affinché il Napoli vinca il tricolore, lo attendono come fanno i napoletani. Basti pensare che in Georgia si sta discutendo di aprire nuove tratte per i voli diretti Tbilisi-Napoli”.

C’è una clausola nel contratto attuale? Non ce ne sono, parlare del suo futuro al momento non è opportuno. Ma vi dico che ad oggi non c’è nessuna possibilità che lascia Napoli, io ed il padre siamo gli unici a rappresentare Kvara e vi dico che non ci sono possibilità che vada in un’altra squadra”.

Si ringrazia Kakha Dgebuadze per la traduzione in diretta