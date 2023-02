Kvaratskhelia, il padre a CN24: "Paragone con Salah bellissimo! In molti dicono che sia il più forte, per me..." | VIDEO

Notizie Napoli calcio - Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista padre Kvaratskhelia

Sul paragone con Salah: “E’ un accostamento bellissimo, perché Salah è un grandissimo calciatore che ha fatto cose straordinarie con il Liverpool e l’Egitto ma a noi piace di più Khvicha (ride, ndr). In molti dicono che sia il più forte, per me lo è perché sono il padre, ma sentirlo dire dagli altri mi riempie di orgoglio.

Sullo Scudetto: “Non ne parliamo, perché so che i napoletani sono scaramantici.

Se ha un valore di mercato? No, Khvicha non ha prezzo”.