Kim Min-Jae-Napoli, i motivi del sorpasso Rennes: agenti ieri in volo dal Portogallo in Turchia | ESCLUSIVA

Kim Min-Jae i motivi del mancato arrivo al Napoli

Il difensore del Fenerbahçe, in questo momento, ha più di un piede in Francia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, la trattativa con il Napoli è saltata per una mancanza di accordo sulle modalità di pagamento. Gli agenti del giocatore, fino a ieri in Portogallo, sono tornati in Turchia visti gli ultimi sviluppi. Kim Min-jae, al momento, è al 90% un nuovo calciatore del Rennes. Con il Napoli, i contatti risalgono a diversi mesi fa, con lo stesso Cristiano Giuntoli impegnato in prima persona nei contatti continui con l'agente del giocatore.

C'è anche un retroscena che abbiamo raccolto, infatti, prima che andasse in Turchia, la Lazio era pronta a chiudere la trattativa ma Lotito si tirò indietro, non disposto a pagare 4 mln per il cartellino di un calciatore sudcoreano.

