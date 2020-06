Iovino (scrittore) a CN24: "Caro De Laurentiis, ora devi investire! Tra mercato e stadio nuovo, speriamo che nulla sia più come prima"

Napoli - Alessandro Iovino, storico, scrittore e biografo del primo libro di Edinson Cavani, ha scritto un testo su CalcioNapoli24.it, dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia:

"Ho difeso e difendo l’operato del Presidente Aurelio De Laurentiis non per partito preso ma solo perché i risultati parlano.

Ed inutile anche solo ricordare quanto il Napoli abbia conquistato e sia cresciuto in questi ultimo decennio.

Ma non dimentichiamo che il Napoli prima dell’arrivo del maledetto Covid-19, era un Napoli in crisi, la peggiore parentesi dell’era De Laurentiis.

Questa vittoria ora assume un significato per la città, per la squadra e lo stesso presidente, davvero eccezionale.

Lo spogliatoio ha ritrovato unità, energia e motivazione. Il ricordo delle diatribe tra la società e i calciatori sembrano ora un lontano ricordo.

La tifoseria ha ritrovato fiducia nella squadra.

Ora tocca però, tocca al Presidente.

Questo è il tempo in cui bisogna osare, con coraggio. Investire e cavalcare l’onda del rinascimento del sogno azzurro. Iniettare fiducia con messaggi di incoraggiamento, sopratutto per “Rino il condottiero”, uomo simbolo di questa ritrovata unità e di questa storica vittoria.

Insomma: dal calcio mercato alla costruzione del nuovo stadio, speriamo che nulla sia più come prima.

Perché oggi più che mai, Napoli ed i napoletani, meritano non solo più di sognare ma di vincere.

E per ora, buona la prima ...."