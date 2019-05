Inter in trasferta a Napoli, ritiro inedito a Palazzo Caracciolo: i dettagli [ESCLUSIVA]

La Serie A ci sta regalando un finale di stagione al cardiopalma per ciò che riguarda le posizioni da assegnare in zona Europa e retrocessione. Il Napoli sarà arbitro del destino della lotta alla zona Champions, visto che domenica sera sarà in campo contro l'Inter che dovrà difendersi dagli attacchi di Milan e Roma e dall'Atalanta che vuole insidiarle il terzo posto. L'attesa per Napoli-Inter inizia a farsi sentire, con Icardi e compagni che sabato pomeriggio giungeranno in città tramite volo charter da Milano.

DOVE ALLOGGIA L'INTER A NAPOLI?

Molti tifosi nerazzurri campani si staranno chiedendo, dove alloggia l'Inter a Napoli? Per questa trasferta il club nerazzurro ha deciso di cambiare la solita scelta per quanto riguarda la sede del ritiro nel capoluogo partenopeo. Da sabato infatti la sede in città dell'Inter sarà il meraviglioso Hotel Palazzo Caracciolo in pieno centro a Napoli, precisamente a via Carbonara. Dove potrebbe, usiamo ancora il condizionale, essere istituito uno speciale piano di traffico e di parcheggio per le auto dei residenti e di chi passa ogni giorno da quella strada per le giornate di sabato e domenica, come accaduto in occasione dell'arrivo di altri top team all'Hotel Palazzo Caracciolo in questa stagione, Milan e PSG su tutte.

TRATTAMENTO REALE PER I NERAZZURRI

I nerazzurri sono quindi una delle tante squadre che ha deciso di trascorrere le ore della trasferta napoletana nella struttura storica situata in pieno centro, una delle più importanti dopo il Real Madrid, Milan e PSG. Alla squadra di Spalletti verrà riservato un trattamento Real, con un intero piano della struttura a disposizione per giocatori e staff. Il pullman ufficiale della società preleverà i giocatori all'aeroporto nel pomeriggio di sabato per poi trasportare dirigenti, staff e giocatori nello splendido albergo.

di Marco Lombardi