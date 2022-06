Infortunio Olivera, si allungano i tempi di recupero: le condizioni | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. La maledizione del terzino sinistro continua a funestare il Napoli. Dopo Ghoulam, anche Mathias Olivera, neoacquisto azzurro è costretto a fermarsi a causa di problemi fisici con la Nazionale dell'Uruguay.

Mathias Olivera infortunio Napoli

Infortunio Olivera, tempi di recupero

Il giocatore, insieme con la federazione uruguayana, ha fatto sapere di stare bene dopo il grande spavento e le lacrime in seguito alla botta al ginocchio.

Secondo quanto appresso dalla nostra redazione, prima di rivederlo in campo dovrà passare almeno un mese. Pare infatti che non si tratti di distorsione (in spagnolo "esguince") ma di "distensión", traducibile con "affaticamento" o "infiammazione". Per tale ragione è consigliabile un atteggiamento prudente ma allo stesso tempo c'è fiducia nel fatto che possa essere a disposizione di Spalletti per il ritiro di Dimaro, in programma il prossimo 8 luglio.